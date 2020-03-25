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الزاوية تغلق أبوابها بعد أول إصابة بـ كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي الزاوية إغلاق مداخل ومخارج المدينة بعد أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رسمياً عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وتتخذ مدينة الزاوية وماجاورها اجراءات صارمة للتصدي لانتشار الفيروس، من تطهير الشوارع وتنظيفها وكذا المؤسسات الحكومية والخاصة ونشر الوعي المجتمعي لمكافحة الفيروس والدأب الملحوظ للتكثيف الأمني داخل المدينة وفي محيطها.

يتزامن إعلان بلدي الزاوية إغلاق المداخل مع بلاغ اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بحظر التنقل بين المدن و المناطق ابتداء من لحظة صدور البلاغ ولحين إشعار آخر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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