الزاوية تغلق أبوابها بعد أول إصابة بـ كورونا في ليبيا

أعلن المجلس البلدي الزاوية إغلاق مداخل ومخارج المدينة بعد أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رسمياً عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وتتخذ مدينة الزاوية وماجاورها اجراءات صارمة للتصدي لانتشار الفيروس، من تطهير الشوارع وتنظيفها وكذا المؤسسات الحكومية والخاصة ونشر الوعي المجتمعي لمكافحة الفيروس والدأب الملحوظ للتكثيف الأمني داخل المدينة وفي محيطها.

يتزامن إعلان بلدي الزاوية إغلاق المداخل مع بلاغ اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بحظر التنقل بين المدن و المناطق ابتداء من لحظة صدور البلاغ ولحين إشعار آخر .

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