حملة في طرابلس لتعقيم مراكز إيواء المهاجرين

انطلقت في مدينة طرابلس أمس الثلاثاء حملة لتعقيم مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير القانونيين وتحصين العاملين والنزلاء بالمراكز وفق خطة عمل جهاز “مكافحة الهجرة غير الشرعية” بالتنسيق والتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وتستهدف الحملة جميع مراكز الإيواء التابعة لـ”جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية” في طرابلس وعموم المدن الساحلية الغربية المجاورة، ضمن الإجرءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا .. وتشمل أيضاً نقاط الإنزال، من خلال عناصر تنفيذ الحملة.

وذكرت وزارة داخلية الوفاق،على صفحتها الرسمية أن خلية الأزمة، تشكلت بقرار من رئيس الجهاز وبمساهمة فاعلة من منسق مشاريع التعاون الفني والبحث والإنقاذ بالمنظمة الدولية للهجرة معاذ الأسود.

وجاء في منشور الوزارة أن “منظمة كفاءة” ستباشر مهام التوعية والإرشاد الصحي للعاملين والنزلاء بمراكز الإيواء حال انتهاء المرحلة الاولى المتمثلة في التعقيم والتطهير.

وشخّص تقريراً لصحيفة الغارديان الحالة المأساوية للمهاجرين في ليبيا بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يجدوا من يوفر لهم المساعدات بسبب تعليق عدد من المنظمات أنشطتها في ليبيا وهو ما دعا كثير منهم للتعبير عن تخوفهم من انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأضافت الصحيفة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغلق بعض الأنشطة في ليبيا بسبب الظروف الحالية حتى يتم توفير لوازم الحماية الشخصية لموظفيها.

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