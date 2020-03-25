النجار لــ “شينخوا”: نريد الاستفادة القصوى من تجربة الصين لمواجهة كورونا

أعرب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار”،عن رغبة ليبيا في “الاستفادة من تجربة الصين الرائدة لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، كوفيد-19”.

وقال “النجار” في مقابلة أجرته معه وكالة أنباء شينخوا الصينية أمس الثلاثاء ” إن الصين لديها تجربة رائدة في عملية القضاء على بؤرة فيروس كورونا التي ظهرت في ووهان، ونجحت باقتدار في القضاء عليها، فللصينيين كامل الخبرة والاستعداد لمواجهة أي بؤر يتشكل فيها الفيروس مستقبلاً، ونحن في ليبيا نريد الاستفادة من هذه التجربة التي سترفع من مستويات استعدادنا لمواجهة هذا الفيروس العالمي.

وأوضح النجار أن المواد التشغيلية لأجهزة الكشف عن الفيروس صارت محدودة، وهي على وشك النفاد خلال الفترة القريبة المقبلة،مع هذا يقوم المركز بتحليل نتائج لعدد من المشتبه بإصابتهم.. وكل الحالات المشتبه بها في عموم البلاد تقع مسؤولية فحصها تحت أعمال المركز الوطني، الذي أطلق خطة وطنية للاستجابة ومجابهة فيروس كورونا، تتضمن حزمة من القرارات التي يتم تطبيقها وفق المؤشرات القائمة لحركة الفيروس ومدى تأثر القطاعات الحكومية والمصالح الخاصة للمواطنين بأي خطر من الإصابة به، أو حتى خطة لمواجهة تفشيه مستقبلا في ليبيا.

وخلص النجار في مقابلته إلى توضيح الحاجة للاستفادة من أخطاء الدول التي تأخرت في عمليات الاستجابة لمواجهة تفشي محتمل لكورونا، ويمكن في ليبيا الاستفادة من تجارب الدول لتجنب الوقوع في مستويات تفشي للفيروس لا يمكن حصر أضرارها.. يشار إلى أن مقابلة النجار ساعات قبل اكتشاف أول حالة إصابة في ليبيا بالفيروس.

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