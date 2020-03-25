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حكومة الوفاق الليبية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من ضعف الاستعدادات

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا على لسان وزير الصحة أحميد عمر مساء الثلاثاء أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المصاب ليبي عاد من السعودية عبر تونس مؤخرا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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