حكومة الوفاق الليبية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من ضعف الاستعدادات

أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا على لسان وزير الصحة أحميد عمر مساء الثلاثاء أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن المصاب ليبي عاد من السعودية عبر تونس مؤخرا.

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