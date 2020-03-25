«صحة الوفاق» تتخذ إجراءات جديدة بعد تسجيل أول إصابة بـ«كورونا»

قررت وزارة الصحة في حكومة الوفاق تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة محمد هيثم إن جهاز الطبي العسكري سيوفر للوزارة سيارات لأطباء، سيوزعون على البلديات والمناطق لمناظرة الحالات المشتبته بها في منازلهم، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأكد أن كل الإجراءات الوقائية ستفرض بحزم، كما ستوفر جميع الإمكانات والاحتياجات الطبية، منوها بأن الوزارة تعمل على وضع خطة فيما يتعلق بالتعامل مع المخالطين للحالات، وأيضا تراجع مع البلديات حالة الاستجابة إذا ما اكتشفت إصابة بالفيروس.

وزار هيثم مستشفى طرابلس المركزي، حيث تأكد من اتخاذ جميع التدابير الوقائية، كما كشف عن إجراء فحوص لجميع المخالطين من أطقم طبية للحالة، منوها بأنه جرى تعقيم الغرفة التي كان بها المصاب، قبل نقله لمكان العزل.

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وأعلنت الوزارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء تسجيل أول إصابة بالفيروس في ليبيا لمواطن قادم من المملكة العربية السعودية وعمره 73 عاما.

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