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مصادر: قوات الوفاق تشن هجوما مفاجئا على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر مطلعة أن قوات الوفاق والقوات المساندة لها شنت هجوما مفاجئا على قاعدة الوطية العسكرية.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات عنيقة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق التابعة للواء اسامة الجويلي ولا تزال مستمرة.

على ذات الصعيد، أشار نشطاء وصفحات التواصل الاجتماعي الموالية للوفاق ان قواتها شنت هجوما خاطفا وبدأت السيطرة على مواقع بالمنطقة.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة حول واقع السيطرة في القاعدة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان البعثة الأممية هدنة “إنسانية” بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وتقع قاعدة الوطية العسكرية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وتتسم القاعدة بموقع استراتيجي هام حيث انها تغطي كافة المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية، ويعتمد عليها الجيش الوطني بشكل كبير في عملياته العسكرية.

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