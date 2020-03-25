حملة تعقيم لمقر الهجرة غير الشرعية والسجن في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قام قسم السلامة الوطنية في طبرق بتعقيم مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة باب الزيتون شرقي المدينة.

وقام القسم برش المبنى الإداري والساحات والعنابر والحمامات بالمعقمات، إضافة إلى رش معسكر 104 التابع للقوات المسلحة.

وساهمت جمعية الدرصاف للأعمال الخيرية التوعوية التنموية طبرق برش وتعقيم السجن بالمعقمات والمطهرات.

كما وزعت الجمعية القفازات والكمامات على السجناء وإعطائهم التعليمات الطبية لتحذيرهم من المخالطة المباشرة وإلزام السجناء باتباع الإرشادات الصحية حفاظاً على صحتهم.

وتشهد مدينة طبرق حملة تعقيم شاملة وجمع للقمامة وتنظيف الشوارع والميدانية في خطوات احترازية من فيروس كورونا.

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