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اشتباكات واسعة وقصف مدفعي عنيف في عدة محاور جنوب طرابلس.. اخر التطورات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات واسعة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في اغلب المحاور جنوب العاصمة طرابلس .

وقالت المصادر أن الاشتباكات العنيفة اندلعت بعد تبادل القصف المدفعي والجراد منذ فجر اليوم من قبل الطرفين في عدة محاور بالعاصمة وبشكل كثيف.

واستهدفت المدفعية الثقيلة عدة مناطق منها مشروع الموز والسبعة وغابة النصر وقصر بن غشير وابوسليم وعين زارة وصلاح الدين.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن قوات الوفاق والقوات المساندة لها شنت هجوما مفاجئا على قاعدة الوطية العسكرية.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات عنيقة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق التابعة للواء اسامة الجويلي ولا تزال مستمرة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان البعثة الأممية هدنة “إنسانية” بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وسبق أن اتهم الناطق باسم الجيش الوطني أن قوات الوفاق بدأت بخرق الهدنة الانسانية المعلنة بعد ساعات من اعلان بدء سريانها.

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