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بعد صد هجومها وتراجعها.. غارات جوية تستهدف قوات الوفاق بالقرب من قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر مطلعة أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي شن غارات جوية على قوات الوفاق بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية.

وقالت المصادر ان قوات الجيش الوطني صدت هجوم قوات الوفاق وسط تراجع لقوات الوفاق بعد تعرضها لقصف جوي ورد ناري كثيف.

وتداول نشطاء موالون لقوات الجيش تحليقا للطائرات معلنةً الاحتفال بالنصر على قوات الوفاق بعد دحرها عن قاعدة الوطية.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن قوات الوفاق والقوات المساندة لها شنت هجوما مفاجئا على قاعدة الوطية العسكرية، واندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

فيما أشار نشطاء وصفحات التواصل الاجتماعي الموالية للوفاق ان قواتها شنت هجوما خاطفا وبدأت السيطرة على مواقع بالمنطقة.

وتقع قاعدة الوطية العسكرية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وتتسم القاعدة بموقع استراتيجي هام حيث انها تغطي كافة المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية، ويعتمد عليها الجيش الوطني بشكل كبير في عملياته العسكرية.

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