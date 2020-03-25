المحجوب لـ بوابة إفريقيا: تصدينا لهجوم على قاعدة الوطية الجوية (فيديو)

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجوم على قاعدة الوطية الجوية.

وفي السياق قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قواتنا تصد هجوم كبير لمرتزقة اردوغان وميليشيات التنظيمات الإرهابية على قاعدة الوطية، وتدحرهم وتكبدهم خسائر كبيرة هذه هي الميليشيات لاتعترف بهدنه ولااتفاقيات ولا أوضاع إنسانية”، بحسب تعبيره. دحر هجوم الميليشيات والسلاح الجوي العربي الليبي في سماء الوطية . Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Wednesday, March 25, 2020

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