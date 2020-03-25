في انتهاك للهدنة الإنسانية..قوات الوفاق تهاجم قاعدة الوطية

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء أن قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة شنت هجومًا غادرًا على قاعدة الوطية .

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة تمكنت من دحر الهجوم وأوقعت في صفوفهم خسائر كبيرة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن قوات الوفاق مدعومة والمرتزقة ومن يقودهم لايعترفون بهدنة أو وقف للأعمال القتالية ولا بالأوضاع الإنسانية.

وكانت قوات الوفاق اخترقت الهدنة الإنسانية في يومها الثاني باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بوابل من صواريخ الجراد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن آمر مليشيا الإسناد التابعة لحكومة الوفاق، توعد بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل.

وأشار المسماري إلى أن استهداف ترهونة يأتي بالتزامن مع تساقط القذائف العشوائية من مدفعية المليشيات على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس.

وكانت القوات المسلحة قد رحّبت الأيام القليلة الماضية بالدعوة الدولية لوقف إطلاق النار الإنساني لتمكين السلطات المحلية في ليبيا من مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، شريطة التزام قوات الوفاق بذلك.

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