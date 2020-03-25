تعرف على الوضع الميداني بمحور عين زارة

أكد مصدر عسكري خاص، أن قوات الجيش الليبي حققت خلال آخر 24 ساعة تقدمات كبيرة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال أحد عناصر الكتيبة 127 مجحفلة، في تصريح خاص لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، إنه بتعليمات من القيادة العامة، وردًا علي الانتهاكات المتكررة وخرق الهدنة من قبل “المليشيات الإجرامية” التي اخرها الهجوم الصاروخي العشوائي علي مدينة ترهونة، والهجوم المباغت علي مواقع الكتيبة 127 في عين زارة، فقد قامت سرايا المشاة التابعة للكتيبة 127مجحفلة بصد هجوم العدو وقامت بمطاردة فلوله بعد معركة طاحنة حيت تقدمت إلى منطقةالقبائلية بالقرب من النادي الدبلوماسي والأربع شوارع في وسط عين زارة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن قوات العدو تقهقرت و فرت مهزومة، وانسحبت إلى جزيرة الفرناج، مؤكدا أنه لم تسجل خسائر في صفوف سرايا قوات الجيش الليبي.