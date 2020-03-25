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جويلي: القبض على مرتزقة أجانب خلال عملية عاصفة السلام

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق أسامة الجويلي، عن انطلاق عملية “عاصفة السلام” للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية.

ونقل المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، عن جويلي قوله “خلال عملية “عاصفة السلام” قبضت قواتنا على عدد من عناصر “الميليشيات الإرهابية” بينهم مرتزقة أجانب، والعملية تأتي ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس والنقض المتكرر لوقف إطلاق النار”، على حد قوله. 

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، قد أكد في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجوم على قاعدة الوطية الجوية.

وفي السياق قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قواتنا تصد هجوم كبير لمرتزقة اردوغان وميليشيات التنظيمات الإرهابية على قاعدة الوطية، وتدحرهم وتكبدهم خسائر كبيرة هذه هي الميليشيات لاتعترف بهدنه ولااتفاقيات ولا أوضاع إنسانية”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يجب على الجيش الوطنى اعلان استئناف عملية تحرير طرابلس ومصراطة بعد خرق المليشيات للهدنة باعترافهم بالهجوم على قاعدة الوطية ولقد تعودنا من الجيش الوطنى ان يكون الرد قاسيا بعد دحر العدوان واتمنى ان يكون الرد بتدمير مينائى طرابلس ومصراطة ومطارى معتيقة ومصراطة غير ذلك فالجيش مقصر ويتحمل تبعيات عدم استخدام كامل قوته والوقت مناسب تماما لتحرير طرابلس

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  • سُوّد الله وجهك دنيا وأخره من اين آتيت بهذه الكذبه أسري أجانب تريد تغطي علي جلبكم للمرتزقه السوريين العكس هو الصحيح الاسري هم من مرتزقة اردوغان الداعمين للعصابات الارهابيه التابعه للسراج

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    • اجويليكم الفاسد طلع كذاب فالأسري من المليشيات ووقعوا في قبضة الجيش وليس من الجيش وفي قبضة المليشيات ولكن هو يقول هذا القول الكاذب يهدف من وراءه خداع عامة الناس بأن المرتزقة ليس مع مليشياته فحسب بل حتي الجيش معه مرتزقه بس اللي مالها رجلين ماتصبي فليس هناك أساس لأي مرتزقه مع الجيش ولكن المخرج أجويلي عاوز كدا علي رأي المصريين

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  • هذا التيس الاخونجي (أسامة الكذاب) ما صح وجه وحقيقته بانت هذا في سبيل الاخوان يبيع ليبيا بأكملها انه مسيلمة الكذاب وحتى أيام حرب فقر ليبيا سحب المقاتلين الزنتان من طرابلس باش يثبت الاخوان ويمكنهم من السيطرة على طرابلس وللمعلومة اغلب شباب الزنتان ضد هذا الاخونجي الا قلة قلية اشتراهم بالمال 98% من الزنتان مع الجيش والوطية خط احمر على جويلي ومرتزقته السوريين والتركمان التاريخ يسجل يا جويلي يا اخونجي.

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