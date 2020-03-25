جويلي: القبض على مرتزقة أجانب خلال عملية عاصفة السلام

كشف آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق أسامة الجويلي، عن انطلاق عملية “عاصفة السلام” للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية.

ونقل المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، عن جويلي قوله “خلال عملية “عاصفة السلام” قبضت قواتنا على عدد من عناصر “الميليشيات الإرهابية” بينهم مرتزقة أجانب، والعملية تأتي ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس والنقض المتكرر لوقف إطلاق النار”، على حد قوله.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، قد أكد في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجوم على قاعدة الوطية الجوية.

وفي السياق قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قواتنا تصد هجوم كبير لمرتزقة اردوغان وميليشيات التنظيمات الإرهابية على قاعدة الوطية، وتدحرهم وتكبدهم خسائر كبيرة هذه هي الميليشيات لاتعترف بهدنه ولااتفاقيات ولا أوضاع إنسانية”، بحسب تعبيره.