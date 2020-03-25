اخبار ليبيا الان

توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة اليوم هي أجواء متقلبة تؤثر على أغلب مناطق ليبيا نتيجة لتأثير منخفض جوي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها مابين ( 40 – 60 )كم/س مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط مدى الـرؤية الافقية.

وأشار المركز إلى أن هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلاية رعدية أحيانا خاصة على مناطق الشمال والجنوب الغربي ، ومن المتوقع تكون الضباب على بعض مرتفعات الجبل الغربى والجبل الأخضر.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (19 – 24 ) مْ ولا تتجاوز اليوم (17) مْ على مناطق الجبل الاخضر، بينما تتراوح مابين (28 – 35 ) على مناطق الوسط والجنوب.

وتوقع المركز تحول الرياح تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية على مناطق غرب ليبيا، وتحسن في الرؤية الأفقية مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • – أنتقل المرض للخيول والجمال في الاسطبلات ويسبب في موتها وموت مالكيها وراكبيها بسبب ضغط السباقات ويجب إيقاف السباقات ـ ومن الضروري تركها ترعى في أماكن واسعة دون قتييد أو حجز .
    .youtube.com/watch?v=gJAl65eX8go💢

    رد

  • ❎تطور كورونا على الصعيد العالمي .❎:
    25 مارس، 2020 الساعة 12:21 م
    – أنتقل المرض للخيول والجمال في الاسطبلات ويسبب في موتها وموت مالكيها وراكبيها بسبب ضغط السباقات ويجب إيقاف السباقات ـ ومن الضروري تركها ترعى في أماكن واسعة دون تقييد أو حجز .
    .youtube.com/watch?v=gJAl65eX8go💢

    رد