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السراج يتعهد بدعم تونس لمواجهة “كورونا”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن ليبيا تدعم تونس في مواجهة فيروس كورونا بكافة السبل.

وأكد السراج خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إرسال وفد من وزارة الصحة للقاء نظرائهم في تونس لبحث السبل الكفيلة بدعم المستشفيات التونسية للتصدي لفيروس كورونا المستجد مؤكدا وقوف الليبيين حكومة وشعبا مع تونس لتخطي هذه الأزمة.

من جهته ثمّن الرئيس التونسي الدعم الليبي مؤكدا على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين ومشددا على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود للتصدي لهذه الجائحة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد كشفت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 114 حالة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • تونس لا يمكن شراءها بالفلوس ولا يمكن لشعبها يسمح لك بشراء ولاء تونس لمليشيات الباطل التي تتزعمها حتي ولو دعمتها ولكن لا يمكن لك من جعل تونس تتواطئ معك لادخال مرتزقه من الاراضي التونسيه الي العمق الليبي فعلي من انت تتظاهر بالاخوه لتونس تونس لا تباع ولا تشتري وغير أشقي أو اعبأ بكورونا التي انتشرت بوادرها في ليبيا وبلا كذب وتصنع أخوه تريد توظيفها للحصول علي دعم لوجستي تونسي لمليشياتك

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  • دعم تونس ؟؟؟ غير ادعم بلادك يارجل الناس لها ثلاثه شهور بدون مرتبات في هدا الوضع لا حوله وقوة الا بالله العظيم …. في مش قادر يشترى تمن الخبز وقى هلبه ناس في الشارع بدون بيت . سبحان الله

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