السراج يتعهد بدعم تونس لمواجهة “كورونا”

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن ليبيا تدعم تونس في مواجهة فيروس كورونا بكافة السبل.

وأكد السراج خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إرسال وفد من وزارة الصحة للقاء نظرائهم في تونس لبحث السبل الكفيلة بدعم المستشفيات التونسية للتصدي لفيروس كورونا المستجد مؤكدا وقوف الليبيين حكومة وشعبا مع تونس لتخطي هذه الأزمة.

من جهته ثمّن الرئيس التونسي الدعم الليبي مؤكدا على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين ومشددا على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود للتصدي لهذه الجائحة.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد كشفت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 114 حالة.

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