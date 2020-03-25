“كورونا” يتسبب بتعليق برامج تدريبية في ليبيا

أعلن المركز العربى لتنمية الموارد البشرية في ليبيا والتابع لمنظمة العمل العربية عن تأجيل برامجه التدريبية التي كان من المفترض تنفيذها مع وزارة العمل والتأهيل حتى إشعار آخر.

من جهته قال مدير المركز حسين الأصيفر إن تأجيل تنفيذ البرامج جاء تقيدا بإرشادات السلامة الصحية الصادرة عن الجهات المختصة من حيث منع التجمعات والحد من السفر مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المركز بدأ برامجه التدريبية خلال العام الحالي 2020 من خلال تدريب وتأهيل مديري مكاتب العمل والتأهيل بالمنطقة الجنوبية في يناير الماضي.

يذكر أن نشاطات أخرى في ليبيا قد تم تعليقها لأجل غير مسمى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبالأخص بعد الإعلان يوم أمس الثلاثاء عن أول حاله لمصاب بفيروس كورونا في البلاد.

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