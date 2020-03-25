وزارة العمل بحكومة الوفاق تقلص ساعات العمل

أعلنت وزارة العمل والتأهيل الثلاثاء عن تقليص ساعات العمل لديوان وزارة العمل والجهات التابعة له.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضحت أن ساعات العمل قُلصت بحيث أصبحت من الساعة ال 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 بعد الظهر اعتبارا من صدور البيان إلى حين إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار قرار المجلس الرئاسي رقم ٢١٥ الخاص بحظر التجول ويهدف لخدمة مقتضيات مصلحة العمل، وحرصا على سلامة الموظفين وتقديرا للوضع الراهن الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بالخصوص.

وجاء البيان بعد أن دعت وزارة العمل والتأهيل أعضاء مجلس السلامة المهنية لاجتماع غير عادي يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة والذي بحث وضع تدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا في بيئات العمل وتعزيز إصدار تعليمات عمل بالخصوص

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