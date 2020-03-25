اخبار ليبيا الان

وزارة العمل بحكومة الوفاق تقلص ساعات العمل

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل الثلاثاء عن تقليص ساعات العمل لديوان وزارة العمل والجهات التابعة له.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضحت أن ساعات العمل قُلصت بحيث أصبحت من الساعة ال 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 بعد الظهر اعتبارا من صدور البيان إلى حين إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار قرار المجلس الرئاسي رقم ٢١٥ الخاص بحظر التجول ويهدف لخدمة مقتضيات مصلحة العمل، وحرصا على سلامة الموظفين وتقديرا للوضع الراهن الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بالخصوص.

وجاء البيان بعد أن دعت وزارة العمل والتأهيل أعضاء مجلس السلامة المهنية لاجتماع غير عادي يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة والذي بحث وضع تدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا في بيئات العمل وتعزيز إصدار تعليمات عمل بالخصوص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك