الخرطوش: الوضع ممتاز جدًا وتجهيزات قوات الوفاق ذهبت هباء منثورًا

أكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن الوضع ممتاز جدًا.

وأضاف الخرطوش أنه بعد التجهيز من قبل قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة السوريين والأتراك لأيام عديدة، في لحظات ذهبت هباء منثورا.

وأوضح عضو شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق حاولت الهجوم على أكثر من موقع في ساعات الفجر الأولى وجميعها باءت بالفشل، وخسائر كبيرة في صفوفهم.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أكدت أن قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة شنت هجومًا غادرًا على قاعدة الوطية .

وأوضحت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة تمكنت من دحر الهجوم وأوقعت في صفوفهم خسائر كبيرة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن قوات الوفاق مدعومة والمرتزقة ومن يقودهم لايعترفون بهدنة أو وقف للأعمال القتالية ولا بالأوضاع الإنسانية.

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