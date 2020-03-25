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مادي: المليشيات استغلت الوضع الصحي وهاجمت الوطية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي، أن قوات الجيش الليب تمكنت من صد الهجوم على قاعدة الوطية الجوية.

وقال مادي، في رسالة نشرتها الكتيبة 134 مشاة لحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “حاولنا خلال هذه الفترة الزمنية من الحفاظ على الغرب الليبي، وعدم جره إلى حروب قد تكون نتائجها كارثية على أهلنا بدون مبرر حفاظا على دماء المسلمين ولكن استغلت هذه المليشيات المؤدلجة وعلى رأسها “الداعشي محمد التمتام” باستغلال الوضع الصحي في ليبيا بالهجوم على قاعدة الوطية، ولكن الوحدات امتصت الصدمة الأولى المفاجئة وتحولت من الدفاع للهجوم ودحرت المليشيات باتجاه شمال غرب القاعدة”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • بحسب تعبيره موقع مضحك فالجيش الوطنى لا يكذب ابدا بينما تنشرون كلام الكذاب قنونو رغم سوابقه فى الكذي المتعددة وهى تكفى لعدم نشر اكاذيب على حد قوله !!!!!

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