السراج يوفد أطقم من وزارة صحة الوفاق للوقوف على إحتياجات ومتطلبات تونس لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد وجرى خلاله استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في كل من البلدين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

السراج أعرب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له باسمه وباسم الشعب والحكومة الليبية عن كامل التضامن والوقوف مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة هذه الجائحة وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين في مواجهتها والتعامل مع تداعياتها.

وفي هذا الإطار قال السراج إن وفداً من وزارة الصحة الليبية سيتوجه إلى تونس للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن تقديمها.

من جانبه أعرب الرئيس التونسي خلال المكالمة الهاتفية عن بالغ تقديره لهذه البادرة الأخوية التي تعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين، متمنياً للشعب الليبي السلامة وأن يتحقق لليبيا الأمن والاستقرار.

وأكد سعيد على ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لمقاومة هذا الوباء لأن الأمر يتعلق بالإنسانية جمعاء.

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