أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة على غالبية المناطق

تسود أجواء متقلبة على غالبية مناطق البلاد، نتيجة لتأثير منخفض جوي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط مدى الرؤية الأفقية، وفرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلاية رعدية، خصوصا على مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء تراوح درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال بين 19 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتصل إلى 35 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، تثير الأتربة والغبار، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و26 درجة مئوية، وتصل إلى 31 درجة موئية على أبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدة، والرياح قوية أيضا مثيرة للأتربة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح مثيرة للأتربة، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درج مئوية، وتسجل انخفاضا على غالبية المناطق مساء اليوم.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح مثيرة للأتربة والرمال، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و36 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا