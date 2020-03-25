قنونو يشارك في تطبيق حظر التجول في تاجوراء

باشرت دوريات أمنية تابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في تاجوراء، تنفيذ حظر التجول الذي فرضه المجلس الرئاسي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو.

وشملت متابعة الحظر التي جرت أمس الثلاثاء، المرور على الدوريات والتمركزات الأمنية في الطرق الرئيسية والفرعية داخل بلدية تاجوراء، والتنبيه على المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن حظر التجول، حسبما ذكرت صفحة وزارة الداخلية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء.

ورافق هذه الدوريات إلى جانب قنونو، كل من: رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء إسماعيل قوجا، ورئيس الفرع وعدد من الضباط بالفرع للوقوف على سير العمل في تنفيذ قرار حظر التجول.

والسبت الماضي قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فرض حظر التجول من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من الأحد. واستثنى من الحظر، الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

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