الضمان الاجتماعي المرج يشرع في توزيع لوحات توعوية فى الشوراع العامة حول مخاطر فيروس كورونا

المرج 26 مارس 2020 (وال) – شرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع المرج في بتثبيت لوحات توعوية فى الشوراع العامة حول مخاطر فيروس كورونا بهدف نشر التوعية الصحية الصحيحة والحؤول دون انتشار الفيروس من خلال التصرف الصحي السليم .

وتأتي هذه الحملة في إطار المسؤولية المجتمعية، واستكمالا للحملة الوقائية التي بدأها الصندوق تحت شعار “#احمى_ نفسك #أحمى_بلدك) في مواجهة كورونا .

وتهدف الحملة التي تستهدف كلاً من المرج، وجردس العبيد، وساحل، والجبل الأخضر للتوعوية بفيروس كورونا ‏الذي بدأ بالانتشار‏ عالمياً، وتوعية المواطنين بطرق الوقاية .

وأشار القائمين على الحملة، إلى أن الغرض من اللوحات التوعوية، هو حماية المواطنين، وإيصال المعلومة بسهولة إليهم، تجنبًا للفيروس، موضحين أنها لاقت قبول عدد كبير من المواطنين.

وعلى هامش الحملة، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تم توزيع كمامات وقفازات طبية مجانية لعدد 1000 مواطن . (وال – المرج) أ ف

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