المجعي: قوات حفتر تستعمل المدفعية وقذائف الهاون بكميات مهولة

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن من وصفهم بـ”مليشيات المجرم” (القوات المسلحة الليبية) مازالت تحاول التقدم إلى محور عين زارة لتحقق إنتصار جزئي.

المجعي إعتبر في تصريح أذيع على قناة” ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن محاولات من وصفهم بـ”قوات حفتر” جاءت بعد خسائرها في محاولاتها التي سبقت بالرملة و بعد أن عجزوا بشكل كامل على تحقيق أي نصر في محور الرملة انتقلوا لمحور عين زارة بحسب قوله.

وأضاف زاعما :” قوات حفتر تبدأ بالإستهداف المدفعي وقذائف الهاون بكميات مهولة هذا ما جعل الإصابات بصفوف المدنيين بكثرة بالنظر لأن الإستهداف يكون عشوائي وهو رمي بالنيران لإفزاع الاهالي ومحاولة بث الرعب في عملية بركان الغضب ولكن المحاولات كلها فشلت لا زالت قواتنا تحافظ على ثباتها وتمركزاتها بالنظر إلى أنها حققت الكثير من المكاسب التي تتمثل إستهداف عدد من الإليات والتجمعات العسكرية للمجرمين”.

كما أكد على أنه من الناحية الميدانية لاتزال قواتهم في نفس التمركزات بكل المحاور، متهماً القوات المسلحة الليبية باستهداف المدنيين في طرابلس خاصة ما حدث بالسجن الموجد في عين زارة حسب زعمه.

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