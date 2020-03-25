تعرف على الحالات المسجّلة لدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن إحصائية لعدد الحالات المسجلة من العينات التي تم فحصها وحالات الاشتباه والحجر والعزل الصحي.

وأوضح المركز عبر منصة إلكترونية لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في ليبيا، أن عدد العينات التي تم فحصها بلغت 61 حالة وحالات الاشتباه 60 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حالة واحدة وحالات العزل الصحي حالة واحدة.

وأفاد المركز الوطني أن حالات الحجر الصحي بلغت 73 حالة، فبما لم تسجل حتى الىن أي حالات وفاة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن أمس الثلاثاء عن تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكر المركز في بيان له أن الحالة جرى اكتشافها بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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