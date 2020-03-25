بعد هجوم الوطيه.. الإعلام الحربي: 7 أسرى في قبضة الجيش

كشفت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن أسر 7 عناصر من المرتزقة وغنم عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر، خلال محاولتهم الهجوم على قاعدة الوطية الجوية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تتجدّد المحاولات البائسة لانتهاك الهُدنة الإنسانية من قبل مجموعات الحشد المليشاوي، حيث قامت هذه المجموعات صباح اليوم الأربعاء، بهجومٍ غادرٍ على قاعدة الوطية العسكرية أفشلته مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة بعد أن قامت بالتصدي له من خلال إستهداف قوات العدو التي حاولت الهجوم؛ ما كلّف العدو خسائراً كبيرة في العتاد والأرواح، هذا وقد قامت وحدات القوات المُسلحة بأسر 7 أشخاص مرتزقة يتعبون للعدو”، بحسب تعبيرها.