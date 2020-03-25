بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. الحكومة الأمريكية تقدم مساعدات لليبيا لمجابهة فيروس كورونا

ليبيا – شارك السفير الأمريكي في ليبيا نورلاند في إحاطة إعلامية افتراضية أمس الثلاثاء ترأستها إليزابيث هوف رئيسة منظمة الصحة العالمية في ليبيا والتي قدمت إلى شركاء الولايات المتحدة المنفذين لمحة عامة عن الجهود الدولية لمساعدة السلطات الصحية الليبية والقادة المحليين في التصدّي للتحديات الراهنة في مجال الصحة العامة وكذلك الاستعداد لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

منظمة الصحة العالمية تعمل بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية بشكل وثيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والشركاء الآخرين في جميع أنحاء البلاد لتعزيز وتوسيع الجهود الوطنية لمراقبة الأمراض والكشف عنها وتجهيز عنبار للعزل والأهم من ذلك زيادة الوعي العام بالتدابير الوقائية بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرّر والمحافظة على المسافات اللازمة للتوقي عند الاختلاط.

وأقرّ المشاركون في هذه الإحاطة بالدور الخاص الذي قام به الأخصائيون الصحيون الشجعان المواجدون في الصفوف الأمامية لمجابهة تهديد فيروس كورونا،معربين عن اهتمامهم بالتقدم المحرز نحو دفع الرواتب لهؤلاء العمال.

وتقدّم الحكومة الأمريكية الدعم لمنظمة الصحة العالمية من خلال مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة الكوارث الخارجية (OFDA) مع التركيز على جهود مراقبة الأمراض وتوفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة بشكل فوري في بنغازي وإجدابيا وترهونة وبدعم من حكومة الولايات المتحدة من خلال مكتب مساعدة الكوارث الخارجية التابع للولايات المتحدة وكذلك صناديق المانحين الأخرى.

كما تمكنت منظمة الصحة العالمية من شراء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والتي يمكن استخدامها في علاج 11300 مريض في المستشفيات والعيادات في المناطق المتضررة من النزاع.

وبحسب السفارة الأمريكية تعمل منظمة الصحة العالمية على توفير الإمدادات المسبقة اللازمة للمساعدة في الاستجابة لأي تصعيد في العنف أو التهديد الصحي بالإضافة إلى برامج صحية أخرى مموّلة من مكتب مساعدة الكوارث الخارجية تنفذها منظمات دولية غير حكومية في مصراتة وسبها والشاطئ والمرقب والجفارة وطرابلس.

سفارة الولايات المتحدة أكدت أنها تعمل على تحديد الفرص لتعزيز جهود منظمة الصحة العالمية وتوسيع قدرة الاتصالات والتواصل لدى السلطات الليبية مثل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في جميع أنحاء ليبيا لتوعية مواطنيها حول الوباء وطرق إدارة مخاطر تفشي المرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية