لجنة أزمة لمواجهة كورونا في سواني بن آدم

عقد المجلس البلدي سواني بن آدم اجتماعا موسعا لتنفيذ خطة وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

وضم الاجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية ورؤساء اللجان الطبية بالبلدية ورئيس نقطة الحرس البلدي الكريمية وعددا من مديري المكاتب الخدمية بالبلدية.

وناقش الحاضرون ضرورة العمل على رش وتعقيم الشوارع والمباني الإدارية والمحلات الواقعة داخل نطاق البلدية، إضافة إلى تكليف أعضاء جهاز الحرس البلدي بمتابعة محلات بيع المواد الغذائية والمخابز من حيث التسعيرة والالتزام بقرار حظر التجول.

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