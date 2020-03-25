اخبار ليبيا الان

لجنة أزمة لمواجهة كورونا في سواني بن آدم

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس البلدي سواني بن آدم اجتماعا موسعا لتنفيذ خطة وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

وضم الاجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية ورؤساء اللجان الطبية بالبلدية ورئيس نقطة الحرس البلدي الكريمية وعددا من مديري المكاتب الخدمية بالبلدية.

وناقش الحاضرون ضرورة العمل على رش وتعقيم الشوارع والمباني الإدارية والمحلات الواقعة داخل نطاق البلدية، إضافة إلى تكليف أعضاء جهاز الحرس البلدي بمتابعة محلات بيع المواد الغذائية والمخابز من حيث التسعيرة والالتزام بقرار حظر التجول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك