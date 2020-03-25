طقس ليبيا: الارصاد توضح توقعات الاحوال الجوية لثلاثة أيام حتى الجمعة.. أجواء متقلبة

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية أجواء متقلبة تؤثر على أغلب مناطق ليبيا نتيجة لتأثير منخفض جوي.

وأشارت النشرة الجوية إلى أن المنخفض الجوي يكون مصحوبا برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها مابين ( 40 – 60 )كم/س مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط مدى الـرؤية الافقية ، وفرصة سقوط مطار متفرقة مصحوبة بخلاية رعدية احيانا خاصة على مناطق الشمال والجنوب الغربي ، ومن المتوقع تكون الضباب على بعض مرتفعات الجبل الغربى والجبل الاخضر.

ووفقا للنشرة فتكون درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (19 – 24 ) مْ ولا تتجاوز اليوم (17) مْ على مناطق الجبل الاخضر، بينما تتراوح مابين (28 – 35 ) على مناطق الوسط والجنوب ، تتحول الرياح تدريجا من مساء اليوم الى شمالية غربية على مناطق غرب ليبيا ، وتحسن في الرؤية الافقية مع أنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم الجمعة.

تحذيرات بحرية

وحذر المركز في نشرته من ريح قوي يكون شرش على الساحل الغربي سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00 – 4.00) متر.

كما حذر المركز من ريح قوي يكون شلوق على الساحل الشرقي سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00 – 4.00) متر.

وفيما يلي النشرة الجوية لليوم الاربعاء الموافق 2020/03/25 م ولثلاثة أيام والصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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