اخبار ليبيا الان

الإعلام الحربي: أسرى وغنائم في صفوف قوات الوفاق عقب محاولة الهجوم على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن وحدات القوات المُسلحة تمكنت تكبيد قوات الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد عقب محاولة الهجوم على قاعدة الوطية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت من أسر 7 أشخاص من المرتزقة وغنم عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر .

وأشارت الششعبة إلى أن المحاولات البائسة لإنتهاك الهُدنة الإنسانية من قبل قوات الوفاق بهجومٍ غادرٍ على قاعدة الوطية العسكرية أفشلته مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تنكنت من التصدي للهجوم من خلال استهداف قوات العدو ما كلّفهم خسائراً كبيرة في العتاد والأرواح .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الهجوم على المطار انتحار ﻷن الطائرات المقاتلة ستحصدهم ومن قاد هذه العملية حمار يذكرنا بالانتحار على اسوار مطار طرابلس الدولى حيث ينصب الجيش المصيدة لاصطياد المليشيات فى كل مرة وان عدتم عدنا

    رد