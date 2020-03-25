الإعلام الحربي: أسرى وغنائم في صفوف قوات الوفاق عقب محاولة الهجوم على قاعدة الوطية

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن وحدات القوات المُسلحة تمكنت تكبيد قوات الوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد عقب محاولة الهجوم على قاعدة الوطية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تمكنت من أسر 7 أشخاص من المرتزقة وغنم عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر .

وأشارت الششعبة إلى أن المحاولات البائسة لإنتهاك الهُدنة الإنسانية من قبل قوات الوفاق بهجومٍ غادرٍ على قاعدة الوطية العسكرية أفشلته مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تنكنت من التصدي للهجوم من خلال استهداف قوات العدو ما كلّفهم خسائراً كبيرة في العتاد والأرواح .

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