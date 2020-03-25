نور الدين الهمالي يكشف لـ بوابة إفريقيا تفاصيل الهجوم على قاعدة الوطية

أكد آمر المنطقة العسكرية الزاوية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، أن قاعدة الوطيه الجوية ومحيطها تحت سيطرة قوات الجيش الليبي.

وقال الهمالي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن مجموعات تتبع لأسامة الجويلي مدعومة بقوات من عناصر المرتزقة التشادية قامت صباح اليوم الأربعاء، بشن هجوم مباغت على قاعدة الوطيه الجوية”، على حد قوله.

وتابع الهمالي، “على الفور تحركت قوات الجيش الليبي وصدت الهجوم المباغت ودحرت هذه المجموعات المعتدية إلى مسافة 20 كيلو متر باتجاه شمال غرب القاعدة، كما تمكنت قوات الجيش الليبي من أسر مجموعات من هؤلاء المرتزقة وتدمير وإعطاب آلياتهم وغنم سياراتهم”، بحسب تعبيره.

وأكد الهمالي في ختام تصريحه، على أن جميع الأوضاع الأمنية والعسكرية في قاعدة الوطية الجويه وماجاورها تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الوضع مستقر وأمن.