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نور الدين الهمالي يكشف لـ بوابة إفريقيا تفاصيل الهجوم على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد آمر المنطقة العسكرية الزاوية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، أن قاعدة الوطيه الجوية ومحيطها تحت سيطرة قوات الجيش الليبي.

وقال الهمالي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن مجموعات تتبع لأسامة الجويلي مدعومة بقوات من عناصر المرتزقة التشادية قامت صباح اليوم الأربعاء، بشن هجوم مباغت على قاعدة الوطيه الجوية”، على حد قوله.

وتابع الهمالي، “على الفور تحركت قوات الجيش الليبي وصدت الهجوم المباغت ودحرت هذه المجموعات المعتدية إلى مسافة 20 كيلو متر باتجاه شمال غرب القاعدة، كما تمكنت قوات الجيش الليبي من أسر مجموعات من هؤلاء المرتزقة وتدمير وإعطاب آلياتهم وغنم سياراتهم”، بحسب تعبيره.

وأكد الهمالي في ختام تصريحه، على أن جميع الأوضاع الأمنية والعسكرية في قاعدة الوطية الجويه وماجاورها تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الوضع مستقر وأمن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • على حد قوله ماهذا ايها الموقع الموسخ فالجيش الوطنى لا يكذب ابدا عكس قنونو الكذاب صاحب سوابق عديدة فى الكذب من قبل ويجب على كل المواقع رفض ما يقوله من البداية

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