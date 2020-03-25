اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تعلن حظر تنقل المواطنين بين المدن والمناطق

بنغازي 25 مارس 2020 (وال) – أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اليوم الأربعاء حظر تنقل المواطنين بين المدن والمناطق بدءا من فجر اليوم وحتي إشعار آخر، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت اللجنة في بيانها رقم واحد إنه “على خلفية إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، ووفقا لرأي اللجنة الاستشارية الطبية، قررت اللجنة العليا لمحاربة الوباء حظر التنقل بين المدن والمناطق ابتداء من هذه اللحظة ولحين إشعار آخر”.

كما تؤكد اللجنة على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حيال مكافحة الوباء والحيلولة دون انتشاره .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، أعلن، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمواطن ليبي.

وقال المركز الوطني في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن “المركز الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد رصد أول حالة ليبية مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة لمجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”. (وال – بنغازي)

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