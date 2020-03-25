حملة تعقيم تشمل المستشفيات والأماكن الحيوية بالزنتان

قام فريق العمل التطوعي الشبابي ومكتب الهلال الأحمر الزنتان بحملة تعقيم شملت المستشفيات والأماكن الحيوية بالمدينة.

مراسلنا في المدينة أكد أن الحملة تمت بدعم من رجال الأعمال تمثل في صهاريج من المعقمات وزعت علي الطرق والأماكن المزدحمة للوقاية والتعقيم ونشر ثقافة الوقاية.

الحملة التي شملت أيضا تعقيم الطرق جاءت بالتعاون مع الحرس البلدي ورجال الأمن الذين انطلقوا في تنفيذ مهامهم.

كما قامت لجنة الصحة في المدينة بتنفيذ آلية الوقاية والمكافحة من خلال قفل المقاهي وتحديد ساعات العمل للصيدليات والمخابز والجزارين.

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