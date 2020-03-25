آمر المنطقة العسكرية الزاوية يفند ادعاء “الجويلي” بالسيطرة على قاعدة الوطية

أخبار ليبيا24

فند آمر المنطقة العسكرية الزاوية اللواء عبدالله نور الدين الهمالي اليوم الأرعابء ادعاءات آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لقوات الوفاق اللواء أسامة الجويلي بشأن السيطرة على قاعدة الوطية.

وقال الهمالي في مقطع مرئي متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”نحن نكذب تصريحات الجويلي وإعلام الإخوان المسلمين الذين لايعرفون إلا الكذب”.

وأكد آمر المنطقة العسكرية الزاوية أن قاعدة الوطية الجوية ومحيطها تحت سيطرة قوات القوات المسلحة العربية الليبية والأوضاع على أحسن مايرام، حسب قوله.

ودعا الهمالي إلى عدم تصديق ما ينشره إعلام حكومة الوفاق والتي وصفها بالأكاذيب، متحديًا قوات الوفاق من الاقتراب من القاعدة إن تمكنوا من ذلك.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول أحد الأسرى التابعين لقوات الوفاق ودرعة عسكرية تم غنمها من القوات المهاجمة التابعة لحكومة الوفاق.

يشار إلى أن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق أسامة الجويلي أعلن في تصرحات لقناة ليبيا الأحرار صباح اليوم تمكنهم من السيطرة على أجزاء من قاعدة الوطية.

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