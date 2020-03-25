جهاز الإسعاف يعلن إصابة اثنين في سقوط قذائف قرب مقره في منطقة السبعة

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارىء أسامة علي إصابة اثنين في سقوط عدة قذائف بالقرب من الجهاز في منطقة السبعة بطرابلس اليوم الأربعاء.

وأوضح في تصريح إلى بوابة الوسط أن الإصابتين جرى نقلهما إلى مستشفى طرابلس المركزي، وأحدهما مصاب بقذيفة، مرجحا أن يكون هناك عدد أكبر من المصابين.

قبل لك، أكد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق أمين الهاشمي إصابة أربعة أشخاص بينهم تونسيان في القصف على منطقة السبعة.

واستهدف قصف صباح اليوم مناطق السبعة، وباب بن غشير، ورأس حسن وطريق السور، وبئر التوتة في العاصمة طرابلس، حسب بيان لعملية «بركان الغضب».

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