“مكافحة الأمراض” يعلن إجراءته لمخالطي أول مصاب كورونا

عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
#تونس تسجل 59 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع الإج
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
رصد مواطنين عائدين من دول مصابة بجائحة كورونا
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الطرابلسي : الحكومة ستتخذ إجراءات أشد صرامة من التي سبقتها
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
المسماري: الوفاق تحتجز عدد من المرتزقة السوريين في قاعدة معيتيقة للإشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك