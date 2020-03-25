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“مكافحة الأمراض” يعلن إجراءته لمخالطي أول مصاب كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلنت حجر كل مخالطي الحالة المصابة بفيروس كورونا وبأنها أخذت العينات وفي انتظار نتائج التحليل.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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