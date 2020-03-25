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متطوعون من بدر يقومون بحملة لتعقيم “البدارنة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عدد من شباب بدر رفقة رجال الأمن بمبادرة تطوعية في قرية البدارنة الشرقية والغربية في بادرة تضامنية أخوية تجمع أبناء الوطن الواحد شعورا بالمحنة التي يمر بها العالم بأسره لمجابهة فيروس كورونا.

وقام شباب بدر وبالتعاون مع أفراد الأمن التابعين لمديرية أمن باطن الجبل بتقديم يد العون بتعقيم ورش بعض من المرافق الحكومية الموجودة في منطقة البدرانة المجاورة.

وتأتي مجهودات الشباب التطوعية رفقة رجال الأمن للحفاظ على الوضع الصحي العام للبلاد وتعد هذه الأعمال التطوعية فاعلة في حال تم استخدام المواد الصحيحة وبالطريقة السليمة بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتكون سدا منيعا أمام انتشار الفيروس في باقي مدن ومناطق ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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