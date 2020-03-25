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بوابة إفريقيا الإخبارية/غات |

25 March, 2020

عضو المجلس البلدي السيدة فاطمة محمد سيدي تتابع الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل شركة خدمات النظافة غات لمواجهة خطر فايروس كورونا.

حيث اجتمعت عضو المجلس البلدي غات فاطمة محمد اليوم الاربعاء بديوان المجلس مع مدير عام شركة خدمات النظافة غات المكلف أحمد باوه .

واطلعت على الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في بلدية غات والإمكانيات المتاحة للشركة .

وبين المكتب الاعلامي للمجلس البلدي انه تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية معالجة النواقص اللازمة للشركة وتوفيرها لاستمرار عملها خلال المدة القادمة.