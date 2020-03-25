محاضرة توعوية في للتعريف بخطر كورونا بترهونة

ألقى الدكتور محمد عمار الهمالي بمكتب التضامن الاجتماعي بالنقارة بترهونة محاضرة توعوية للتعريف بجائحة كورونا مقدما نصائح مهمة للوقاية من هذا الفيروس

استهدفت المحاضرة التوعوية العاملين بمكتب التضامن الاجتماعي فرع النقازة بترهونة حول جائحة كورونا المتفشية في العالم وأثار نقاطا مهمة وقدم نصائح للحاضرين لتجنب هذا المرض.

و مازالت الجهات الحكومية في المدينة تتخذ حزمة من الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الخطر الذي ألحق ضررا بدول عدة وحكومات لدول عظمى وقفت عاجزة عن التصدي له أو محاربته إلا بوعي المواطن.

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