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محاضرة توعوية في للتعريف بخطر كورونا بترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقى الدكتور محمد عمار الهمالي بمكتب التضامن الاجتماعي بالنقارة بترهونة محاضرة توعوية للتعريف بجائحة كورونا مقدما نصائح مهمة للوقاية من هذا الفيروس

استهدفت المحاضرة التوعوية العاملين بمكتب التضامن الاجتماعي فرع النقازة بترهونة حول جائحة كورونا المتفشية في العالم وأثار نقاطا مهمة وقدم نصائح للحاضرين لتجنب هذا المرض.

و مازالت الجهات الحكومية في المدينة تتخذ حزمة من الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الخطر الذي ألحق ضررا بدول عدة وحكومات لدول عظمى وقفت عاجزة عن التصدي له أو محاربته إلا بوعي المواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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