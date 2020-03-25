إغلاق مداخل ومخارج اجدابيا تحسبا لانتشار فيروس كورونا

أغلقت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة مداخل ومخارج مدينة اجدابيا اليوم الأربعاء، تنفيذا لقرارها الصادر مساء أمس بحظر التنقل بين المدن والمناطق المختلفة.

وقررت الوزارة حظر التنقل بين المدن عقب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أول حالة ليبية مصابة بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن القرار هدفه الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتحسبا من انتشار فيروس كورونا.

وطالب عدد من مربي الأغنام بالسماح لهم بالتنقل من مدينة اجدابيا إلى المناطق المجاورة لها للاعتناء بالحيوانات والمزارع التي تحتاج إلى الرعاية اليومية، حسب قولهم.

ومساء أمس، أعلن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، وتعود إلى رجل يبلغ من العمر 73 عامًا، عاد من المملكة العربية السعودية في 5 مارس الجاري.

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