وزارة التعليم بالحكومة الليبية تصدر قرار رقم (97) بشأن تمديد فترة إيقاف الدراسة

البيضاء 25 مارس 2020 (وال) _ أصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز، اليوم الأربعاء، القرار رقم (97) لعام 2020م، بشأن تمديد فترة إيقاف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية.

هذا وجاء نص القرار في مادته الأولى إن بموجب أحكام هذا القرار يمدد إيقاف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، العامة والخاصة، من تاريخ 2020/3/28م إلى تاريخ 2020/4/11م.

وأشار وزير التعلم في مادة القرار الثانية إلى أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. (وال _ البيضاء) ه ع

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