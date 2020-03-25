عقوب: وزارة الصحة مستمرة في الاحترازات التي عملت بها

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب إن وباء كورونا العالمي شكل تحديا كبيرا ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته في جميع دول العالم، وتحديدا دول الحدود والجوار.

عقوب وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للوزارة أشار إلى أن وزارة الصحة مستمرة بالاحترازات التي عملت بها، وهناك تقييم لجميع الاحترازات، وماذا يمكن أن يتغير حسب الاحتياج الممكن في المستقبل.

وعن مدى توقع تمديد إعلان حظر التجول، أفاد عقوب بأن ليبيا تقوم بكل ما يستطاع للتحكم والسيطرة لمنع انتشار الفيروس في البلاد، ودائما هناك مراجعة للإجراءات إلى جانب الاهتمام الدائم بتعاون المواطن.

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