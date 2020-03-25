متطوعون في تيجي لتعقيم المرافق الحكومية

بعد اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا وبدء العديد من الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قام شباب جمعية فوج الخير في تيجي برش المرافق الحكومية وذلك لمجابهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

و يعمل الشباب بإمكانيات بسيطة من أجل مساعدة العاملين بتلك المرافق الحكومية والتي يتردد عليه الموظفون والمواطنون في وقاية أنفسهم من وباء كورونا.

وعلى الرغم من قلة الإمكانات إلا أن العمل متواصل من قبل هؤلاء الشباب لتعقيم كافة المرافق الحيوية والعيادات الصحية والمستشفيات والمحال التجارية، وبحسب المتطوعين فإن هذه الحملة مستمرة للحفاظ على الأمن الصحي العام للمنطقة والبلاد بأكملها في ظل انتشار وباء كورونا حول العالم.

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