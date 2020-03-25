“السلامة الوطنية” تحذر خطورة تفشي كورونا في ليبيا

حذرت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس من مغبة الاستهتار بخطورة فيروس كورونا وانتشاره بعد تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس.

وقالت الهيئة إن وقت الاستهتار والاستهزاء قد انتهى، وإن البلاد دخلت ميدان المعركة، ولن تنتصر إلا بتكاتف الجهود واتباع التعليمات.

كما دعت الهيئة المواطنين العائدين من الخارج إلى عزل أنفسهم فور وصولهم وعائلاتهم لمدة شهر كامل من تاريخ الوصول.

ونبهت بضرورة الالتزام التام باستعمال الكمامة والقفاز الطبي عند الخروج الطارئ من المنزل والتخلص منهما في سلة القمامة خارج المنزل عند العودة وعدم إدخالها للبيت وتعقيم اليدين قبل الدخول ونزع الحذاء خارجا.

ودعت الهيئة المواطنين للامتناع عن الزيارات العائلية وأن يلزم كل شخص بيته وبعدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الطارئة.

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