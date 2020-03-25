اخبار ليبيا الان

إغلاق تام لمعبر امساعد الحدودي مع مصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الوحدات العسكرية باللواء 106 التابع للجيش الوطني بإغلاق معبر مساعد البري بشكل تام ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

ونشر الإعلام الحربي مشاهد توضح عمل الوحدات العسكرية بتنظيم حركة السيارات المحملة بالبضائع بعد أن قامت بتعقيمها تحت إشراف الفريق الطبي المصاحب للوحدات.

إلى ذلك قال الناطق باسم مديرية أمن البيضاء النقيب صلاح الدين القطعاني إن الأوامر صدرت لكل الأفراد التابعين لهم بتطبيق حظر التجول الذي أقرته وزارة الداخلية بالحكومة الليبية وذلك تحسبا لتفشي فيروس كورونا بين المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك