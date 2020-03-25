تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.. الأغا: الحكومة التركية تضع يدها على أموال ليبيا المودعة في بنوكها

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذر رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، من وضع الحكومة التركية يدها خلال الأيام القليلة المقبلة على الأموال الليبية المودعة هناك.

وقال الأغا، في تصريحات لصحيفة الاتحاد، إن جماعة الإخوان المسيطرة على المصرف ستقوم بتلك الخطوات دعما لنظام الرئيس التركي رجب أردوغان.

وأضاف أن جماعة الإخوان في ليبيا أودعت ما يقرب من ستة مليارات دولار في بنوك تركية وثيقة الصلة بأردوغان، مؤكداً أن أنقرة تسعى لوضع يدها على تلك الأموال لدعم استقرار الليرة التركية.

وأشار إلى أن النظام التركي سيقوم بوضع يده على الأموال الليبية بحجة تنفيذ أحكام قضائية لعدد من الشركات التركية التي كان لها تعاقدات إبان حكم القذافي، بالإضافة إلى مديونية علاج جرحى المليشيات التابعة لحكومة الوفاق ودعمها بالأسلحة والمدرعات.

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