لجنة الطوارئ في جادو تجهز المبنى الأول للحجر الصحي في البلدية

بدأت لجنة الطوارئ ببلدية جادو في المراحل الأولى لتجهيز المبنى الأول الذي سيخصص للحجر الصحي بالمدينة في حال الاشتباه بوجود أو ظهور أي حالة إصابة بفيروس «كورنا المستجد».

وطالبت اللجنة كافة الجهات المختصة بالإسراع في توفير التجهيزات والمعدات الطبية والصحية والمطهرات اللازمة للمواقع المختارة، إضافة إلى تدريب الكادر الطبي الذي اُختير للإشراف على المبنى.

وطالبت إدارة مستشفى جادو العام جميع المترددين على المستشفى بضرورة عدم التردد على المستشفى خلال هذه الفترة باستثناء الحالات العاجلة والحرجة كإجراءات احترازية ووقائية من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت الإدارة عبر صفحة مستشفى جادو العام على «فيسبوك» أن العمل بالمستشفى سيكون في عيادة الطبيب العام وعيادة الأطفال وقسم النساء والولادة وقسمي الطوارئ والإسعاف والتحاليل، وذلك كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروسات، والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات للحد من احتمالية ظهور أية حالة من حالات الإصابة.

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