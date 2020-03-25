“مكافحة الأمراض” يحجر المخالطين بأول حالة مؤكدة بفيروس كورونا

طرابلس 25 مارس 2020 (وال) _ ذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا، إن فرق الرصد والتقصي تواصلت في ساعات الصباح الأولى مع المخالطين بالحالة من الدرجة الأولى وحجرهم في منازلهم، عقب تأكيد إصابة أول حالة ليبية بفيروس كورونا المستجد من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إن فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، قامت بزيارة محل سكن الحالة وأقاربه وأخذ عينات مختبرية لتحليلها.

وأشار المركز إلى أن عدد العينات التي تم أخذها وصلت 26 عينة مختبرية.

وتابع إن مسؤول فريق الاستجابة السريعة قد أوضح أنه بحسب تاريخ الإختلاط فإن العائلة بالكامل قد دخلت في حالة الحجر الصحي منذ أكثر من أسبوع، مؤكدا عدم معاناة أحد أفراد العائلة بأعراض تنفسية.

ونوه المركز على إنه إتخذ إجراءاته بحجر كل المخالطين من الدرجة الأولى في منازلهم، تحت مراقبة مشددة من المركز، ضمن الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة المصابة بفايروس كورونا مستقرة، وتقدم لها الخدمة الصحية بمستشفى طرابلس المركزي. (وال _ طرابلس) ه ع

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