برلماني إيطالي: ينبغي على روما تجنب التصعيد في ليبيا على الرغم من صعوبات كورونا

ليبيا – أعرب البرلماني الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا ماتيو بيريجو عن قلقله بشأن الصعوبات التي أبرزها المفوض الأوروبي جوزيف بوريل في التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي لتفعيل عملية إيرين لحظر الأسلحة إلى ليبيا.

بيريجو وفي بيان صحفي نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء قال:” قبل أقل من شهر ضمن كل وزير الخارجية ووزير الدفاع دعم إيطاليا الكامل لعملية إيرين عبر تسجيل الثقة في بلدنا من جهة ومن جهة أخرى عبر تقدير بوريل بشأن عرض القيادة الإيطالية”.

ورأى البرلمان الإيطالي أنه على الرغم من التجربة الدرامية التي تمر بها إيطاليا وكل أوروبا في الوقت الحالي بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد هناك ضرورة للنظر إلى المستقبل والمساهمة عبر القدرات البشرية والوسائل التي تملكها روما لتجنب المزيد من التصعيد في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية