المسماري: القوات المسلحة ستقدم الإسناد الكامل لوزارة الداخلية واللجنة الأمنية لتطبيق الحظر

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن من مهام القيادة العامة حماية الشعب الليبي من الإرهاب والجريمة والأمراض الخطيرة، وفي إطار التعليمات يجب أن يتم تنفيذ كل ما يصدر وتطبيقها من قبل الشعب.

وأضاف المسماري في تصريح أمس أن القوات المسلحة ستقوم بتقديم الإسناد الكامل لوزارة الداخلية واللجنة الأمنية، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية جاهزة بالكامل ومسؤولة عن تنفيذ قرار فرض حظر التجول في كل أنحاء ليبيا.

من جانب آخر أكد المسماري أنه يتم مراقبة ومتابعة الطائرات القادمة من تركيا إلى مطاري مصراتة وطرابلس، سواء التي تنقل الليبيين أو المرتزقة الإرهابيين من أتراك وغيرهم، مشيرا إلى أن انتقال الفيروس عبر هذه الطائرات ليس ببعيد.

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